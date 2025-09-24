POL-LIP: Lemgo. Grabstein auf Friedhof beschädigt.
Lippe (ots)
In der Straße "Hinter dem Friedhof" beschädigten Unbekannte zwischen Freitagmorgen und Dienstagmittag (19. - 23.09.2025) einen Grabstein auf dem Friedhof. Das betroffene Grab liegt unterhalb der Friedhofskapelle. Die Täter entfernten das Kreuz und warfen zusätzlich eine Bank auf das Grab. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Kriminalkommissariat 5 bittet telefonisch unter (05231) 6090 um Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung.
