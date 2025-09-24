Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. In Vereinshaus eingestiegen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte sind zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag (21./22.09.2025) in ein Vereinshaus in der Lageschen Straße eingestiegen. Wie genau sie in die Räumlichkeiten gelangten, ist noch unklar. Sie entwendeten etwas Bargeld, zwei Musikboxen der Marke "JBL" und mehrere leere Getränkekisten und machten sich mit ihrer Beute aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

