Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ohrsen. Einbrecher in Firmenhalle.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (24.09.2025) gegen 1.30 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Firmengebäude in der Ehlenbrucher Straße gemeldet. Augenscheinlich verschafften sich Unbekannte Zutritt in die Firmenhalle. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

