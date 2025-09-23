POL-LIP: Lage-Müssen. Geld aus Eis-Automat gestohlen.
Lippe (ots)
In der Hörster Straße wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (21./22.09.2025) ein Eis-Automat aufgebrochen. Die Diebe entwendeten daraus einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, setzen sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.
