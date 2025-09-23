PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Lage-Müssen. Geld aus Eis-Automat gestohlen.

Lippe (ots)

In der Hörster Straße wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (21./22.09.2025) ein Eis-Automat aufgebrochen. Die Diebe entwendeten daraus einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, setzen sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Lippe
