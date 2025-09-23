POL-LIP: Detmold. In Baucontainer eingebrochen.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (19. - 22.09.2025) hebelten Unbekannte Fenster eines Baucontainers auf, der auf dem Grundstück einer Schule in der Hornschen Straße steht. Sie durchwühlten den Container auf der Suche nach Diebesgut. Entwendet wurde Werkzeug und Kleidung. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090.
