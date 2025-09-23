PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Detmold. In Baucontainer eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (19. - 22.09.2025) hebelten Unbekannte Fenster eines Baucontainers auf, der auf dem Grundstück einer Schule in der Hornschen Straße steht. Sie durchwühlten den Container auf der Suche nach Diebesgut. Entwendet wurde Werkzeug und Kleidung. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

