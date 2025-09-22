Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Polizeihauptkommissar Jörn Fischer ist neu im Bezirksdienst.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Von der Kripo in den Bezirksdienst: Jörn Fischer bleibt der lippischen Polizei treu, aber wechselt in einen neuen Aufgabenbereich. Seit September 2025 ist er nun im Südwesten von Lippe als Bezirksdienstbeamter für die Menschen in Augustdorf zuständig: "Ich verbinde mit meinem neuen Revier sehr viele schöne Erinnerungen, da ich selbst fast 20 Jahre in Augustdorf gelebt habe. Als Polizist vor Ort kann ich mir nun die Zeit nehmen, für jeden ein offenes Ohr zu haben, darauf freue ich mich."

Der Polizeihauptkommissar begann 2009 sein Studium bei der Polizei NRW. In seiner Erstverwendung war er sechs Jahre lang im Dienst in Aachen - sowohl im Wachdienst, als auch bei der Bereitschaftspolizei als Gruppenbeamter und Einsatztrainer. 2018 führte ihn sein beruflicher Weg dann nach Lippe. Hier war er zunächst auf der Polizeiwache Lage im Einsatz. Die letzten sechs Jahre war Jörn Fischer als Teil der lippischen Kriminalpolizei im zivilen Einsatztrupp unterwegs.

In seinem Privatleben verbringt der Familienvater viel Zeit mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, mit denen er in Detmold lebt. Ansonsten treibt der 35-Jährige gerne Sport oder trifft sich mit Freunden.

Als Nachfolger von Polizeihauptkommissar Dirk Patzke, der nun wieder für die Polizei Lippe als Diensthundeführer tätig ist, hat sich Jörn Fischer in seiner neuen Funktion in der Sennegemeinde viel vorgenommen: "Ich möchte für jeden Augustdorfer und jede Augustdorferin ansprechbar sein und daher viel Präsenz im Ort zeigen." Ihr polizeilicher Ansprechpartner für Augustdorf ist Montag bis Freitag in seinem Büro in der Pivitsheider Straße 16 unter der Rufnummer (05237) 36 29 991 zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell