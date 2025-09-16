Polizei Bonn

POL-BN: Pedelec-Kurs der Bonner Polizei für Seniorinnen und Senioren im Oktober - Jetzt anmelden!

Bonn (ots)

Immer mehr Seniorinnen und Senioren genießen die Vorteile eines Pedelecs. Durch die Motorunterstützung der Fahrräder lassen sich mehr oder weniger mühelos auch längere Strecken absolvieren und damit mehr Mobilität im Alltag realisieren.

Im vergangenen Jahr verunglückten auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei 263 Pedelecfahrende. Der Anteil der Seniorinnen und Senioren an den Verunglückten betrug dabei rund 25 Prozent.

Der sichere Umgang mit Pedelecs will gelernt sein. Darum bietet die Bonner Polizei einen zweitägigen Pedelec-Kurs speziell für Seniorinnen und Senioren an. Dabei steht die Freude am Fahren und gegenseitige Unterstützung im Mittelpunkt - ganz ohne jeglichen Leistungsdruck. Kursinhalte sind unter anderem:

- der sichere Umgang mit dem Pedelec - richtiges Anfahren und Bremsen - Tipps zur Verkehrssicherheit - praktische Fahrübungen

Der kostenlose Kurs findet am

15. und 17. Oktober 2025 jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr statt.

Ort: Landgrabenweg 150, 53227 Bonn (Parkplatz am Skaterpark)

Anmeldung per E-Mail an vupo.bonn@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell