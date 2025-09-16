Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Hersel: 70-Jähriger tot aufgefunden - 64-Jähriger festgenommen - Meldung -2-

Bornheim (ots)

Das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei und die Bonner Staatsanwaltschaft hatten nach dem Auffinden einer leblosen Person in Bornheim-Hersel am 20.08.2025 die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 13:20 Uhr hatte ein Mann an diesem Tag in einem Gaststätten- und Hotelbetrieb an der Elbestraße den Leichnam eines 70-jährigen Mannes gefunden und die Polizei verständigt. Aufgrund der Auffindesituation und nach dem Ergebnis der am 21.08.2025 durchgeführten Obduktion ergaben sich Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt (siehe dazu auch unsere Meldung vom 22.08.2025, 10:30 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6102045).

Am Dienstag (16.09.2025) wurde ein tatverdächtiger Bekannter des Getöteten in Bonn-Tannenbusch festgenommen und beim Bonner Amtsgericht einem Richter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Mordes. Der 64-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

