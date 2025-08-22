Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Hersel: 70-Jähriger tot aufgefunden - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Bornheim (ots)

Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft haben nach dem Auffinden einer leblosen Person in Bornheim-Hersel am Mittwochnachmittag (20.08.2025) die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 13:20 Uhr hatte ein Zeuge in einem Gaststätten- und Hotelbetrieb an der Elbestraße den Leichnam eines 70-jährigen Mannes gefunden und die Polizei verständigt. Aufgrund der Auffindesituation und nach dem Ergebnis der am Donnerstag (21.08.2025) durchgeführten Obduktion ergaben sich Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt. Daher hat eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Mirko Messerschmidt in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Timo Heering von der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit noch an.

Neben der Spurensicherung vor Ort, den Ermittlungen zum Geschehensablauf und den Hintergründen suchen die Ermittler Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen am und um den Tatort machen können. Hinweise nimmt die Mordkommission unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell