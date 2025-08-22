PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Hersel: 70-Jähriger tot aufgefunden - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Bornheim (ots)

Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft haben nach dem Auffinden einer leblosen Person in Bornheim-Hersel am Mittwochnachmittag (20.08.2025) die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 13:20 Uhr hatte ein Zeuge in einem Gaststätten- und Hotelbetrieb an der Elbestraße den Leichnam eines 70-jährigen Mannes gefunden und die Polizei verständigt. Aufgrund der Auffindesituation und nach dem Ergebnis der am Donnerstag (21.08.2025) durchgeführten Obduktion ergaben sich Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt. Daher hat eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Mirko Messerschmidt in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Timo Heering von der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit noch an.

Neben der Spurensicherung vor Ort, den Ermittlungen zum Geschehensablauf und den Hintergründen suchen die Ermittler Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen am und um den Tatort machen können. Hinweise nimmt die Mordkommission unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 08:02

    POL-BN: Bonn-Limperich: Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet

    Bonn (ots) - Am Mittwoch (20.08.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Elsa-Brändström-Straße in Limperich ein. Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die unbekannten Täter zwischen 14:15 Uhr und 18:00 Uhr in die Räume, die sie zielgerichtet nach Wertgegenständen durchsuchten. Mit erbeutetem Schmuck entkamen die Einbrecher in der Folge unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:46

    POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter hob Geld mit gestohlener Karte ab - Wer kennt diesen Mann?

    Bonn (ots) - Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 22.03.2025 mit einer gestohlenen Debitkarte einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag von einem fremden Konto abgehoben zu haben. Dabei wurde er an einem Geldautomaten am Bonner Bertha-von-Suttner-Platz fotografiert. Die Karte war der zur Tatzeit 80-jährigen Geschädigten zuvor in der Bonner Innenstadt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren