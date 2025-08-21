Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Limperich: Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet

Bonn (ots)

Am Mittwoch (20.08.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Elsa-Brändström-Straße in Limperich ein.

Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die unbekannten Täter zwischen 14:15 Uhr und 18:00 Uhr in die Räume, die sie zielgerichtet nach Wertgegenständen durchsuchten. Mit erbeutetem Schmuck entkamen die Einbrecher in der Folge unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

