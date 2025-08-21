PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Limperich: Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet

Bonn (ots)

Am Mittwoch (20.08.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Elsa-Brändström-Straße in Limperich ein.

Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die unbekannten Täter zwischen 14:15 Uhr und 18:00 Uhr in die Räume, die sie zielgerichtet nach Wertgegenständen durchsuchten. Mit erbeutetem Schmuck entkamen die Einbrecher in der Folge unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 12:46

    POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter hob Geld mit gestohlener Karte ab - Wer kennt diesen Mann?

    Bonn (ots) - Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 22.03.2025 mit einer gestohlenen Debitkarte einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag von einem fremden Konto abgehoben zu haben. Dabei wurde er an einem Geldautomaten am Bonner Bertha-von-Suttner-Platz fotografiert. Die Karte war der zur Tatzeit 80-jährigen Geschädigten zuvor in der Bonner Innenstadt ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:50

    POL-BN: Bonn-Nordstadt: Demonstration am Donnerstag, 21.08.2025

    Bonn (ots) - Am kommenden Donnerstag (21.08.2025) findet in der Bonner Nordstadt eine Demonstration zum Thema "Stoppt fossile Brennstoffe/Demonstration und Swarming" statt. Neben einer Standkundgebung auf dem Gehweg der Dorotheenstraße/Ecke Potsdamer Platz planen die Demonstrierenden zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr Blockadeaktionen am Zebrastreifen ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:42

    POL-BN: Foto-Fahndung: Betrüger täuschte Notlage vor - Wer kennt diesen Mann?

    Bonn (ots) - Die Bonner Polizei fahndet öffentlich nach einem bisher Unbekannten, der am 07.07.2025 einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag von einem hilfsbereiten 19-jährigen Mann erbeutet haben soll. Der mutmaßliche Betrüger hatte den 19-Jährigen an der Vivatsgasse angesprochen und erklärt, dass seine Bankkarte gesperrt und er nun auf Hilfe angewiesen sei, um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren