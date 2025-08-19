PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Demonstration am Donnerstag, 21.08.2025

Bonn (ots)

Am kommenden Donnerstag (21.08.2025) findet in der Bonner Nordstadt eine Demonstration zum Thema "Stoppt fossile Brennstoffe/Demonstration und Swarming" statt. Neben einer Standkundgebung auf dem Gehweg der Dorotheenstraße/Ecke Potsdamer Platz planen die Demonstrierenden zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr Blockadeaktionen am Zebrastreifen Heinrich-Böll-Ring/Ecke Potsdamer Platz, bei denen die Teilnehmer die Fahrbahn in Richtung Potsdamer Platz jeweils für eine kurze Zeit betreten, um so auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Die Polizei wird die Aktion begleiten. Es wird zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren