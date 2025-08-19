Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Demonstration am Donnerstag, 21.08.2025

Bonn (ots)

Am kommenden Donnerstag (21.08.2025) findet in der Bonner Nordstadt eine Demonstration zum Thema "Stoppt fossile Brennstoffe/Demonstration und Swarming" statt. Neben einer Standkundgebung auf dem Gehweg der Dorotheenstraße/Ecke Potsdamer Platz planen die Demonstrierenden zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr Blockadeaktionen am Zebrastreifen Heinrich-Böll-Ring/Ecke Potsdamer Platz, bei denen die Teilnehmer die Fahrbahn in Richtung Potsdamer Platz jeweils für eine kurze Zeit betreten, um so auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Die Polizei wird die Aktion begleiten. Es wird zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

