POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Meckenheim auf dem Wochenmarkt

Bonn (ots)

Am kommenden Donnerstag, den 21. August 2025, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort auf dem Meckenheimer Wochenmarkt ein. Das Polizei-Mobil steht dort von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Einbruchsschutz, Kriminalität zum Nachteil von Senioren und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Es ist eine tolle Gelegenheit, sich direkt vor Ort beraten zu lassen!

