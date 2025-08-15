Polizei Bonn

POL-BN: Polizei-Mobil unterwegs - Bezirksdienst Bonn Auerberg vor Ort - Terminhinweis

Bonn (ots)

Die Beamtinnen und Beamten des Bezirksdienstes der Bonner Polizei sind in den kommenden Monaten mit dem Polizei-Mobil in verschiedenen Bezirken unterwegs und vor Ort ansprechbar.

Der nächste Termin für den Bezirk Auerberg findet am 20.08.2025 von 10:00 bis 12:00 Uhr, an der Auerberger Mitte, statt.

Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie deren zuständige Bezirke finden Sie auf der Webseite der Bonner Polizei unter folgendem Link:

https://bonn.polizei.nrw/artikel/regionale-bezirksdienste-bd

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell