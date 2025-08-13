POL-BN: Troisdorf: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt - Meldung -2-
Troisdorf (ots)
Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft haben in der Nacht zu Mittwoch (13.08.2025) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Troisdorf-Rotter See aufgenommen (siehe dazu unsere Meldung vom 13.08.2025, 07:41 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6095715).
Am Mittwochnachmittag wurde der 59-jährige Tatverdächtige auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags.
