Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Vermisster 80-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Bad Honnef, Königswinter (ots)

Die Fahndung nach dem vermissten 80-jährigen Mann aus Bad Honnef (siehe unsere Pressemeldung vom 13.08.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6096406) kann zurückgenommen werden.

Er wurde am Donnerstagmorgen nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten in Königswinter-Pleiserhohn angetroffen.

Hinweis: Mit dem Antreffen des Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung seiner Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.

