Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef-Aegidienberg: 80-jähriger Mann vermisst - Polizei sucht nach Wilhelm D.

Bad Honnef (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 80-jährigen Wilhelm D. aus Bad Honnef-Aegidienberg. Der Vermisste wurde zuletzt am Montag (11.08.2025) gegen 13:00 Uhr in einem Drogeriemarkt in Königswinter-Oberpleis gesehen. Zuvor hatte er sich aus dem Senioren- und Pflegeheim Haus Brüngsberg in Aegidienberg entfernt. Von der Polizei eingeleitete Suchmaßnahmen, bei denen auch Mantrailer- und Flächensuchhunde eingesetzt wurden, blieben bislang erfolglos.

Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für seinen aktuellen Aufenthaltsort vor. Der Vermisste hält sich nach Zeugenangaben gerne in Waldgebieten auf. Da eine Gefährdung oder hilflose Lage aufgrund der Witterungsbedingungen und einer Erkrankung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Wilhelm D. wird wie folgend beschrieben:

Etwa 1,80 m groß - kräftigere Statur - graue Haare - blaue Augen - zuletzt mit dunkler Hose und hellem Pullover gekleidet - führte eine blaue Jacke und einen dunklen Rucksack mit.

Ein Foto des Vermissten ist unter https://polizei.nrw/fahndung/177393 im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell