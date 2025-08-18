PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BN: Bonn-Lannesdorf: Versuchter Einbruch in Mehrparteienhaus

Bonn (ots)

Bislang Unbekannte haben am Sonntagabend (17.08.2025) gegen 20:40 Uhr versucht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Max-Planck-Straße einzubrechen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecher zur Tatzeit in das Treppenhaus. Eine Bewohnerin der angegangenen Wohnung nahm zunächst mehrfach die Klingeln verschiedener Wohnungstüren wahr, ohne dass sich jemand im Treppenhaus befand. Kurz darauf hörte sie Geräusche an ihrer Wohnungstüre und machte sich akustisch bemerkbar. Als sie nichts mehr hörte, öffnete sie die Türe und stellte Hebelmarken daran fest. Tatverdächtige wurden nicht mehr beobachtet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

