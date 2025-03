Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mehrere Versammlungen und Streik im Öffentlichen Personennahverkehr: Am Donnerstag auf Fahrten in die Innenstadt möglichst verzichten und Rettungswege freihalten

Hannover (ots)

Aufgrund eines erneuten Streiktags im Öffentlichen Personennahverkehr und damit zusammenhängenden Versammlungen müssen sich Autofahrende am Donnerstag, 13.03.2025, im Zentrum Hannovers auf erhebliche Einschränkungen gefasst machen. Die Polizei rät dazu, auf vermeidbare Fahrten in die Stadt zu verzichten oder diese mit dem Fahrrad anzutreten.

Am Donnerstag soll erneut ganztägig der Öffentliche Personennahverkehr in Hannover bestreikt werden. Damit im Zusammenhang stehen gleich sieben Versammlungen, die die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di angezeigt hat. Sechs davon sind Aufzüge, welche teilweise ineinander übergehen und letztlich in einer ortsfesten Versammlung auf dem Opernplatz in einer Abschlusskundgebung münden. Thema der Versammlungen sind die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Zur Abschlusskundgebung am Opernplatz werden bis zu 15.000 Teilnehmende erwartet.

Auf den Aufzugrouten und im Umfeld der Routen wird es durch die erforderlichen Sperrungen der Straßen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Insbesondere im Bereich Lavesallee, Friederikenplatz, Friedrichswall, Aegidientorplatz und Schiffgraben sowie Marienstraße kann es im Berufsverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen. Die Umfahrung des Opernplatzes wird mit Eintreffen der Versammlungsteilnehmenden ab circa 10:30 Uhr komplett gesperrt werden.

Der angekündigte Streik im Öffentlichen Personennahverkehr wird das Verkehrsaufkommen im innerstädtischen Bereich noch zusätzlich ansteigen lassen und die Situation verschärfen.

Aus diesem Grund empfiehlt die Polizei Hannover auf vermeidbare Fahrten in die Innenstadt insbesondere am Morgen und am Vormittag des Donnerstags zu verzichten oder die Wege stattdessen zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzutreten.

Darüber hinaus appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmenden im Falle von Staus Kreuzungen und Rettungswege freizuhalten, um Einsatzfahrzeugen das schnelle Durchkommen zu ermöglichen. /ram

