Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Unbekannter entriss Seniorin die Handtasche - Polizei bitte um Hinweise

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat einer 88-jährigen Frau am Montagmittag (18.08.2025) in der Bonner Weststadt eine Handtasche entrissen.

Zur Tatzeit gegen 12:00 Uhr ging die Geschädigte auf der Poppelsdorfer Allee in Richtung des Poppelsdorfer Schlosses, als sich ihr plötzlich ein Unbekannter in den Weg stellte, in ihre Rolllatortasche fasste und ihre weiße Handtasche herauszog. Der Seniorin gelang es noch, die Tasche zu fassen, woraufhin der Tatverdächtige jedoch fester daran zog und sie ihr schlussendlich entreißen konnte. Gleichzeitig schubste er die 88-Jährige in eine Hecke, setzte sich auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung des Schlosses davon. Die Frau blieb dabei unverletzt.

Der Unbekannte kann bislang als ca. 45 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, mit gekrümmter Körperhaltung, gebräunter Haut und einem insgesamt ungepflegten Erscheinungsbild beschrieben werden. Er soll kurze, dunkle Haare und einen dunklen Stoppelbart haben und war nach bisherigen Angaben mit einem blauen Hemd und einer dunklen Hose bekleidet. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen des Unbekannten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat das Tatgeschehen am Montagmittag beobachtet? Wem ist die flüchtende Person aufgefallen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

