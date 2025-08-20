Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter hob Geld mit gestohlener Karte ab - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 22.03.2025 mit einer gestohlenen Debitkarte einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag von einem fremden Konto abgehoben zu haben. Dabei wurde er an einem Geldautomaten am Bonner Bertha-von-Suttner-Platz fotografiert. Die Karte war der zur Tatzeit 80-jährigen Geschädigten zuvor in der Bonner Innenstadt gestohlen worden.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/177986 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

