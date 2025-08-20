PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter hob Geld mit gestohlener Karte ab - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 22.03.2025 mit einer gestohlenen Debitkarte einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag von einem fremden Konto abgehoben zu haben. Dabei wurde er an einem Geldautomaten am Bonner Bertha-von-Suttner-Platz fotografiert. Die Karte war der zur Tatzeit 80-jährigen Geschädigten zuvor in der Bonner Innenstadt gestohlen worden.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/177986 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 13:50

    POL-BN: Bonn-Nordstadt: Demonstration am Donnerstag, 21.08.2025

    Bonn (ots) - Am kommenden Donnerstag (21.08.2025) findet in der Bonner Nordstadt eine Demonstration zum Thema "Stoppt fossile Brennstoffe/Demonstration und Swarming" statt. Neben einer Standkundgebung auf dem Gehweg der Dorotheenstraße/Ecke Potsdamer Platz planen die Demonstrierenden zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr Blockadeaktionen am Zebrastreifen ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:42

    POL-BN: Foto-Fahndung: Betrüger täuschte Notlage vor - Wer kennt diesen Mann?

    Bonn (ots) - Die Bonner Polizei fahndet öffentlich nach einem bisher Unbekannten, der am 07.07.2025 einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag von einem hilfsbereiten 19-jährigen Mann erbeutet haben soll. Der mutmaßliche Betrüger hatte den 19-Jährigen an der Vivatsgasse angesprochen und erklärt, dass seine Bankkarte gesperrt und er nun auf Hilfe angewiesen sei, um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren