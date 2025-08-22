PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 76-jähriger Rollerfahrer verletzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen und Unfallbeteiligten

Bonn (ots)

Am Dienstagmittag (19.08.2025) wurde ein 76-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Oxfordstraße verletzt. Die Unfallfluchtermittler des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei suchen nun nach mehreren Zeugen und einem Unfallbeteiligten.

Zur Unfallzeit zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr befuhr der Mann mit seinem Motorroller die rechte Spur der Oxfordstraße von der Kennedybrücke kommend in Richtung Stadthaus und beabsichtigte, nach rechts in die Kasernenstraße abzubiegen. Kurz vor der Einmündung soll ein weißer Transporter von links vor den Rollerfahrer gezogen sein und eine starke Bremsung eingeleitet haben. Der 76-Jährige fuhr auf den Transporter auf, fiel auf die Straße und war kurzzeitig nicht ansprechbar. Als er wieder zu sich kam, standen mehrere Zeugen um ihn herum. In der Folge verständigte jedoch niemand die Polizei oder den Rettungsdienst. Der unbekannte Fahrer des Transporters, der einen "Blaumann" trug, soll sich vor Ort nach dem Zustand des 76-Jährigen erkundigt haben, der jedoch unter Schock angab, dass alles in Ordnung sei. Der Fahrer fuhr dann weiter, ohne seine Personalien mitzuteilen und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum unbekannten Fahrzeugführer. Diese werden unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 08:02

    POL-BN: Bonn-Limperich: Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet

    Bonn (ots) - Am Mittwoch (20.08.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Elsa-Brändström-Straße in Limperich ein. Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die unbekannten Täter zwischen 14:15 Uhr und 18:00 Uhr in die Räume, die sie zielgerichtet nach Wertgegenständen durchsuchten. Mit erbeutetem Schmuck entkamen die Einbrecher in der Folge unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:46

    POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter hob Geld mit gestohlener Karte ab - Wer kennt diesen Mann?

    Bonn (ots) - Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 22.03.2025 mit einer gestohlenen Debitkarte einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag von einem fremden Konto abgehoben zu haben. Dabei wurde er an einem Geldautomaten am Bonner Bertha-von-Suttner-Platz fotografiert. Die Karte war der zur Tatzeit 80-jährigen Geschädigten zuvor in der Bonner Innenstadt ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:50

    POL-BN: Bonn-Nordstadt: Demonstration am Donnerstag, 21.08.2025

    Bonn (ots) - Am kommenden Donnerstag (21.08.2025) findet in der Bonner Nordstadt eine Demonstration zum Thema "Stoppt fossile Brennstoffe/Demonstration und Swarming" statt. Neben einer Standkundgebung auf dem Gehweg der Dorotheenstraße/Ecke Potsdamer Platz planen die Demonstrierenden zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr Blockadeaktionen am Zebrastreifen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren