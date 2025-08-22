Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 76-jähriger Rollerfahrer verletzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen und Unfallbeteiligten

Bonn (ots)

Am Dienstagmittag (19.08.2025) wurde ein 76-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Oxfordstraße verletzt. Die Unfallfluchtermittler des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei suchen nun nach mehreren Zeugen und einem Unfallbeteiligten.

Zur Unfallzeit zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr befuhr der Mann mit seinem Motorroller die rechte Spur der Oxfordstraße von der Kennedybrücke kommend in Richtung Stadthaus und beabsichtigte, nach rechts in die Kasernenstraße abzubiegen. Kurz vor der Einmündung soll ein weißer Transporter von links vor den Rollerfahrer gezogen sein und eine starke Bremsung eingeleitet haben. Der 76-Jährige fuhr auf den Transporter auf, fiel auf die Straße und war kurzzeitig nicht ansprechbar. Als er wieder zu sich kam, standen mehrere Zeugen um ihn herum. In der Folge verständigte jedoch niemand die Polizei oder den Rettungsdienst. Der unbekannte Fahrer des Transporters, der einen "Blaumann" trug, soll sich vor Ort nach dem Zustand des 76-Jährigen erkundigt haben, der jedoch unter Schock angab, dass alles in Ordnung sei. Der Fahrer fuhr dann weiter, ohne seine Personalien mitzuteilen und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum unbekannten Fahrzeugführer. Diese werden unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

