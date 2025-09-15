Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Pützchen: Fußgänger angefahren - Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht vom vergangenen Freitag (12.09.2025) hat das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Autofahrer bzw. einer Autofahrerin.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen überquerte ein 26-jähriger Fußgänger zur Unfallzeit gegen 22:50 Uhr, gemeinsam mit drei weiteren Fußgängern, bei Grünlicht die Sankt Augustiner Straße in Richtung der Straßenbahnhaltestelle der Linie 66. Aus Fahrtrichtung St. Augustin näherte sich ein Pkw, der dem 26-Jährigen, als dieser sich ungefähr mittig auf der Fußgängerfurt befand, über den Fuß fuhr und ihn zudem mit dem rechten Außenspiegel touchierte. Dabei wurde der Fußgänger leicht verletzt. Der Pkw, bei dem es sich nach Angaben von Zeugen um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben soll, entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die möglicherweise weitere Angaben zu dem beschriebenen Pkw bzw. dem Fahrzeugführer oder der Fahrzeugführerin machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell