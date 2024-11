Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Unfall auf der B4 in Niedersachswerfen

Nordhausen (ots)

Am Freitag gegen 15:45 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 in Niedersachswerfen auf Höhe des Eiscafés. Der Unfallverursacher geriet mit seinem Suzuki aufgrund eines Sekundeschlafs von seiner Fahrspur ab und kollidierte in weiterer Folge mit einem entgegenkommenden VW Caddy. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Suzuki noch ein Stück weiter und kollodierte in weiterer Folge noch mit einer Hauswand. Der VW kam neben der Fahrspur auf einer Rasenfläche zum Stehen. Zum Glück wurde die Fahrerin des VW nur leicht an der Hand sowie im Gesicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die betroffene Hauswand wurde nur leicht beschädigt. Während der Unfallaufnahme sowie Räumung der Unfallstelle musste die Bundesstraße für eine Stunde voll gesperrt werden.

