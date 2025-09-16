Polizei Bonn

POL-BN: Pützchens Markt: Einsatzbilanz für Montag, 15.09.2025

Bonn (ots)

Einen insgesamt ruhigen Einsatzverlauf registrierte die Bonner Polizei am Montag (15.09.2025) auf Pützchens Markt. Trotz einer bis in die Abendstunden kontinuierlichen Besucherdichte auf dem Marktgelände kam es zu keinerlei Verkehrsstörungen.

Ab 22:00 Uhr stellten die Einsatzkräfte erste Abwanderungen von Besuchern fest. Das Bayernzelt war zeitgleich aufgrund der dort stattfindenden After-Job-Party noch gut besucht. Nach Ende dieser Veranstaltung, gegen 01:00 Uhr, leerte sich das Zelt jedoch schnell und auch die verbliebenen Festplatzbesucher verließen zügig das Gelände.

Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten kontrollierten im Einsatzzeitraum von 11:00 Uhr bis 01:45 Uhr insgesamt 123 Personen auf dem Jahrmarktgelände (Gesamtzahl seit Marktbeginn: 814). Durchsucht wurden im Rahmen der Kontrollen 49 Personen (486). Die Einsatzkräfte erteilten an diesem Tag insgesamt zwölf Personen Platzverweise (113), zu Ingewahrsamnahmen oder Festnahmen kam es nicht. Wegen zwei Körperverletzungsdelikten und einer Beleidigung, die sich um 23:45 Uhr bzw. 00:45 Uhr im Bayernzelt ereigneten, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet (46).

Hinweis:

Die in dieser vorläufigen Einsatzbilanz dargestellte Anzahl der Strafanzeigen kann sich noch verändern. Die Zahl steht unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Bonner Polizei eingehen, beziehungsweise Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell