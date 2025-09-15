Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Pützchen: Sexuelle Belästigung und Bedrohung - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Kriminalpolizei ermittelt zu einem Vorfall, der sich in der Nacht zu Sonntag (14.09.2025) im Bereich der Marktstraße in Bonn-Pützchen ereignete und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand waren zwei junge Frauen gegen 02:20 Uhr vom Veranstaltungsgelände kommend auf dem Heimweg, als sie im Bereich der Marktstraße von einem noch unbekannten Mann anzüglich angesprochen wurden. Als die beiden 16-Jährigen in ein Taxi einstiegen, soll sich der Unbekannte ebenfalls in den Wagen gesetzt und eine der Jugendlichen am Bein berührt haben. Als Passanten aufmerksam wurden und einschritten, entfernte sich der Unbekannte.

Die beiden jungen Frauen zeigten den Vorfall wenig später auf der Polizeiwache in Bad Godesberg an.

Zudem meldeten sich zwei Zeugen des Vorfalls bei der Polizei. Die beiden 17 und 18 Jahre alten Männer gaben an, gegen 02:30 Uhr von dem weglaufenden Unbekannten bedroht worden zu sein. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an.

Der Tatverdächtige wurde als 45-50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dünn und mit Glatze beschrieben. Er soll mit einer schwarzen Lederjacke, einer schwarzen Hose und dunklen Schuhen bekleidet gewesen sein. Im Rahmen von eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde er nicht mehr angetroffen.

Das Kriminalkommissariat 12 übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Bedrohung. Die Ermittler bitten um Hinweise möglicher Zeugen an 0228/15-0 oder per E-Mail an KK12.Bonn@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell