POL-LIP: Detmold. E-Scooter auf Fahrbahn geworfen und von Auto erfasst - Unfallflucht.

Ein auf die Fahrbahn geworfener E-Scooter führte am frühen Sonntagmorgen (21.09.2025) gegen 5.20 Uhr zu zwei Strafanzeigen, eine wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und eine wegen Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug erfasste den E-Scooter auf Höhe der Ampel Barntruper Straße/Richthofenstraße und schleuderte ihn etwa 50 Meter in Richtung Barntruper Straße. Der Wagen wurde dadurch so beschädigt, dass er Diesel und Öl verlor und auf der Fahrbahn hinterließ. Die Feuerwehr streute die Spur ab. Die Person am Steuer des Unfallwagens flüchtete. Zeugen, die Hinweise zu dem hinterlassenen E-Scooter sowie dem flüchtigen Unfallfahrzeug geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat.

