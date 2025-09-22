Polizei Lippe

POL-LIP: Lage/Kalletal. Sachbeschädigungen an drei Bushaltestellen.

Lippe (ots)

In Lage und im Kalletal wurden in den letzten Tagen zerstörte Scheiben an Bushaltestellen festgestellt. In der Ehlenbrucher Straße in Lage beschädigten bislang Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag (19./20.09.2025) eine Seitenscheibe an einer Bushaltestelle. In der Tevenhauser Straße im Kalletal wurden am Sonntagnachmittag (21.09.2025) gleich an zwei Bushaltestellen beschädigte Scheiben entdeckt. Der Tatzeitraum ist unbekannt. Zeugenhinweise zu den Sachbeschädigungen richten Sie bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell