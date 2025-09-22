PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage/Kalletal. Sachbeschädigungen an drei Bushaltestellen.

Lippe (ots)

In Lage und im Kalletal wurden in den letzten Tagen zerstörte Scheiben an Bushaltestellen festgestellt. In der Ehlenbrucher Straße in Lage beschädigten bislang Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag (19./20.09.2025) eine Seitenscheibe an einer Bushaltestelle. In der Tevenhauser Straße im Kalletal wurden am Sonntagnachmittag (21.09.2025) gleich an zwei Bushaltestellen beschädigte Scheiben entdeckt. Der Tatzeitraum ist unbekannt. Zeugenhinweise zu den Sachbeschädigungen richten Sie bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 12:53

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl aus Schwimmbad-Spind.

    Lippe (ots) - Aus einem Spind in der VitaSol-Therme in der Exterschen Straße wurden am Samstag (20.09.2025) zwischen 10.45 und 16.30 Uhr Wertgegenstände gestohlen. Eine Besucherin verschloss ihren Rucksack in einem Spind im Sauna-Umkleidebereich und bemerkte anschließend, dass dieser entwendet wurde. Augenscheinlich war der Schließmechanismus des Spindes defekt. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die im Bereich ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:52

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Werkzeug aus Wagen entwendet.

    Lippe (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen (19. - 21.09.2025) gingen Diebe einen in der Uhlandstraße geparkten Citroen Jumper an. Sie beschädigten eine Tür des Wagens und entwendeten Werkzeug im Wert von rund 2.500 Euro. Zeugenhinweise zum Diebstahl richten Sie bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:51

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl aus Sporthalle - Auto gestohlen.

    Lippe (ots) - Unbekannte Diebe schlugen am Samstagabend (20.09.2025) zwischen 17.30 und 20.30 Uhr in der Paul-Schneider-Straße zu. Sie entwendeten aus einer Umkleide einer Sporthalle eine Tasche samt diverser Gegenstände und einem Autoschlüssel. Mit diesem Schlüssel stahlen sie einen grauen Seat Leon mit lippischen Kennzeichen im Wert von rund 7.000 Euro, der auf einem Parkplatz an der Sporthalle abgestellt war. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren