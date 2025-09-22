PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl aus Sporthalle - Auto gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte Diebe schlugen am Samstagabend (20.09.2025) zwischen 17.30 und 20.30 Uhr in der Paul-Schneider-Straße zu. Sie entwendeten aus einer Umkleide einer Sporthalle eine Tasche samt diverser Gegenstände und einem Autoschlüssel. Mit diesem Schlüssel stahlen sie einen grauen Seat Leon mit lippischen Kennzeichen im Wert von rund 7.000 Euro, der auf einem Parkplatz an der Sporthalle abgestellt war. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die unter (05231) 6090 Hinweise zum Diebstahl geben können.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

