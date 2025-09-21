POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zu tief ins Glas geschaut
Lippe (ots)
Ein 46-jähriger Fahrzeugführer wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Nordstraße angehalten und kontrolliert. Hierbei fiel auf, dass er sein Pkw unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken geführt hat. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Eine Weiterfahrt wurde dem Betroffenen untersagt.
