PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zu tief ins Glas geschaut

Lippe (ots)

Ein 46-jähriger Fahrzeugführer wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Nordstraße angehalten und kontrolliert. Hierbei fiel auf, dass er sein Pkw unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken geführt hat. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Eine Weiterfahrt wurde dem Betroffenen untersagt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 08:21

    POL-LIP: Lemgo-Leese. Betrunken ein Verkehrsschild "geküsst"

    Lippe (ots) - Ein 59-jähriger polnischer Staatsbürger befuhr, unter dem Einfluss von Alkohol, den Leeser Weg und kam im Einmündungsbereich zur Stüher Straße leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und "küsste" (touchierte) leicht ein Verkehrszeichen. Durch die zum Einsatzort gerufenen Polizei, wurde der Fahrzeugführer dann dem Klinikum Lemgo zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf Grund der polnischen ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 08:20

    POL-LIP: Schlangen-Kohlstädt. Kollision zwischen zwei Fahranfängern

    Lippe (ots) - Am Donnerstag (18.09.2025), gegen 07:20 Uhr, kam es auf der Lippspringer Straße / Auffahrt zur Bundesstraße 1, zu einem Zusammenstoß zwischen einer 18-jährigen Pkw-Führerin und einem 19-jährigen Kraftfahrzeugführer, welcher verkehrsbedingt halten musste. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, sodass sie sich in ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 08:19

    POL-LIP: Detmold. Zusammenstoß mit einem Kleinkraftrad im Gegenverkehr

    Lippe (ots) - Am Freitag-Nachmittag (19.09.2025), gegen 14:40 Uhr, kollidierte auf der Bad Meinberger Straße / Remmighauser Straße beim Abbiegevorgang eine 29-jährige Pkw-Fahrerin mit einem 77-jähjrigen Kleinkraftradfahrer im Gegenverkehr. Hierbei verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht und wurden durch den herbeigerufenen Rettungswagen medizinisch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren