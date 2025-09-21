POL-LIP: Detmold. Zusammenstoß mit einem Kleinkraftrad im Gegenverkehr

Lippe (ots) - In der Leibnizstraße versuchten drei vermummte Personen mittels einer Brechstange in eine Seiteneingangstür zu einer Garage in die Selbig zu gelangen. Nach ca. drei Minuten haben sie allerdings von ihrer Tat abgesehen und verschwanden vom Grundstück. Die versuchte Tat wurde durch eine montierte Videokamera aufgezeichnet. Hinweise zu dem versuchten Einbruch oder verdächtigen Feststellungen im näheren ...

