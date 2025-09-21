POL-LIP: Detmold. Zusammenstoß mit einem Kleinkraftrad im Gegenverkehr
Lippe (ots)
Am Freitag-Nachmittag (19.09.2025), gegen 14:40 Uhr, kollidierte auf der Bad Meinberger Straße / Remmighauser Straße beim Abbiegevorgang eine 29-jährige Pkw-Fahrerin mit einem 77-jähjrigen Kleinkraftradfahrer im Gegenverkehr. Hierbei verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht und wurden durch den herbeigerufenen Rettungswagen medizinisch erstversorgt.
