POL-LIP: Detmold. Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots) - In der Straße Kattenbrink versuchten zwei unbekannte Männer am Donnerstagabend (18.09.2025) gegen 18 Uhr ein Post-Fahrzeug zu berauben. Der 44-jährige Postbote leerte gerade einen Briefkasten in der Straße, als neben ihm ein dunkler Mercedes hielt. Der Beifahrer verließ den Wagen maskiert, trat auf den Postboten zu und besprühte ihn mit einem unbekannten Spray. Anschließend begab er sich zum ...

