POL-LIP: Detmold. Einbruch in Wohnhaus
Lippe (ots)
In der Nacht vom 18.09.2025 bis 19.09.2025 musste ein Wohnungsbesitzer aus der Fritz-Reuter-Straße feststellen, dass sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Balkontür Zugang zu seiner Wohnung verschafft haben. Entwendet wurden diverse Gegenstände, sowie Bargeld. Hinweise oder verdächtigen Feststellungen zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Leitstelle
Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell