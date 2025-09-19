Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Vorstellung der neuen Wachleiterin - Einladung für Medienvertretende.

Lippe (ots)

Am kommenden Freitag (26.09.2025) stellt Behördenleiter Dr. Axel Lehmann im Beisein von Polizeidirektor Christian Peters (Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz) die neue Leiterin der Polizeiwache Blomberg vor. Medienvertretende sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und Polizeihauptkommissarin Melanie Ott persönlich kennenzulernen. Wir freuen uns, wenn Sie die Wachleiterin in der lippischen Bevölkerung vorstellen. Beginn ist um 11:00 Uhr im Polizeidienstgebäude Blomberg, Bahnhofstraße 35/37. Melden Sie Ihre Teilnahme bitte im Vorfeld bei der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Lippe an.

