POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. E-Scooter-Fahrerin nach Verkehrsunfall gesucht - neue Erkenntnisse.

Nach einem Verkehrsunfall in der Ahmser Straße am 04.09.2025 bei dem eine E-Scooter-Fahrerin und ein 9-jähriges Mädchen auf dem Fahrrad zusammenstießen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6111673), sucht die Polizei weiter nach der unbekannten Flüchtigen. Die Frau auf dem E-Scooter soll ca. 40 Jahre alt sein, schlank und etwa 1,70 m groß. Nach neuen Erkenntnissen hat sie dunkelblonde Haare, die sie zu einem hohen Zopf trug, der bis zu den Schulterblättern reichte. Weiterhin habe sie schwarze Kleidung und eine schwarze Brille getragen. Der E-Scooter soll türkis und von einer Leihfirma gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Verkehrskommissariat bittet telefonisch unter (05231) 6090 um Hinweise zu der unbekannten E-Scooter-Fahrerin.

