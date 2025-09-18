PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck. Sachbeschädigung an Grundschul-Sporthalle.

Lippe (ots)

An der Grundschule in der Straße "Zur Kammersenne" wurde am Montagmittag (15.09.2025) eine Sachbeschädigung festgestellt. Unbekannte beschädigten ein Fensterelement an einer Tür der Sporthalle. Wann genau sich die Tat ereignet haben könnte, ist nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

