POL-LIP: Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck. Sachbeschädigung an Grundschul-Sporthalle.

Lippe (ots) - Aktuell (17.09.2025) liegt eine Störung der Telefonanlage der lippischen Polizei vor. Derzeit ist die Polizei daher von extern über die Amtsleitung nur eingeschränkt zu erreichen. Eine Umleitung wird derzeit eingerichtet. Der Notruf ist von der Störung nicht betroffen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten für dringende Anliegen den Polizeinotruf 110 zu wählen. Für weniger dringende Fälle wird ...

