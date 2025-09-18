POL-LIP: Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck. Sachbeschädigung an Grundschul-Sporthalle.
Lippe (ots)
An der Grundschule in der Straße "Zur Kammersenne" wurde am Montagmittag (15.09.2025) eine Sachbeschädigung festgestellt. Unbekannte beschädigten ein Fensterelement an einer Tür der Sporthalle. Wann genau sich die Tat ereignet haben könnte, ist nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.
