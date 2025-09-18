POL-LIP: Detmold. Werkzeug aus Auto gestohlen.
Lippe (ots)
Aus einem am Fahrbahnrand geparkten Ford Galaxy in der Felix-Fechenbach-Straße wurde im Zeitraum 12. - 17.09.2025 Werkzeug gestohlen. Die Diebe brachen die Tür auf, um in das Auto zu gelangen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
