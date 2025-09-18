PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Werkzeug aus Auto gestohlen.

Lippe (ots)

Aus einem am Fahrbahnrand geparkten Ford Galaxy in der Felix-Fechenbach-Straße wurde im Zeitraum 12. - 17.09.2025 Werkzeug gestohlen. Die Diebe brachen die Tür auf, um in das Auto zu gelangen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

