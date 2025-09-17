PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Störung der Telefonanlage der Polizei.

Lippe (ots)

Aktuell (17.09.2025) liegt eine Störung der Telefonanlage der lippischen Polizei vor. Derzeit ist die Polizei daher von extern über die Amtsleitung nur eingeschränkt zu erreichen. Eine Umleitung wird derzeit eingerichtet.

Der Notruf ist von der Störung nicht betroffen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten für dringende Anliegen den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Für weniger dringende Fälle wird empfohlen, die Störung abzuwarten oder persönlich eine Polizeidienststelle aufzusuchen. Sobald die Störung behoben ist, wird nachberichtet.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

