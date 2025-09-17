POL-LIP: Lemgo. In Baucontainer eingebrochen.
Lippe (ots)
Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (15./16.09.2025) wurde in einen Baustellen-Container in der Lageschen Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Container und entwendeten Schlüssel von Baufahrzeugen sowie Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen zum Einbruch: Hinweise melden Sie bitte telefonisch unter (05231) 6090.
