Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. In Baucontainer eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (15./16.09.2025) wurde in einen Baustellen-Container in der Lageschen Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Container und entwendeten Schlüssel von Baufahrzeugen sowie Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen zum Einbruch: Hinweise melden Sie bitte telefonisch unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

