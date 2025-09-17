PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebe stehlen Schminke und Parfüm.

Lippe (ots)

Einbrecher nutzten am Dienstag (16.09.2025) zwischen 16 und 23.50 Uhr augenscheinlich ein auf Kipp stehendes Fenster, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Straße einzudringen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Schminkutensilien und Parfüm. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch liefern können, setzen sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 10:46

    POL-LIP: Kalletal. Nach Überholmanöver vom Unfallort geflüchtet - Zeugen gesucht.

    Lippe (ots) - In der Straße Echternhagen kam es bereits am 08.09.2025 gegen 11 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 33-Jährige aus Minden war mit ihrem VW Touran in Richtung Hohenhausen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve fuhr ein unbekannter Autofahrer auf ihrer Fahrbahn, da er im Gegenverkehr ein Fahrzeug überholte. Nach bisherigen Erkenntnissen musste die ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:44

    POL-LIP: Lemgo. Diebstahl einer Rüttelplatte.

    Lippe (ots) - Von einem Baustellengelände im Bereich Am Bauhof/Isringhausen-Ring wurde am Freitag (12.09.2025) eine Rüttelplatte gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 17 und 20 Uhr. Die Diebe brachen Bauzäune auf, um auf das Gelände der Baustelle zu gelangen. Mit ihrer Beute im Wert von etwa 6.000 Euro machten sie sich aus dem Staub. Wer hat im angegebenen Zeitraum rund um das Baustellengelände verdächtige ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:43

    POL-LIP: Lügde. In Café eingebrochen und Geld gestohlen.

    Lippe (ots) - In der Brückenstraße brachen bislang Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (14./15.09.2025) in ein Café ein. Sie öffneten gewaltsam eine Tür und entwendeten Bargeld aus den Räumlichkeiten des Cafés. Zeugenhinweise zum Einbruch richten Sie bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren