POL-LIP: Detmold. Diebe stehlen Schminke und Parfüm.
Lippe (ots)
Einbrecher nutzten am Dienstag (16.09.2025) zwischen 16 und 23.50 Uhr augenscheinlich ein auf Kipp stehendes Fenster, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Straße einzudringen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Schminkutensilien und Parfüm. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch liefern können, setzen sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.
