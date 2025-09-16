PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Diebstahl einer Rüttelplatte.

Lippe (ots)

Von einem Baustellengelände im Bereich Am Bauhof/Isringhausen-Ring wurde am Freitag (12.09.2025) eine Rüttelplatte gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 17 und 20 Uhr. Die Diebe brachen Bauzäune auf, um auf das Gelände der Baustelle zu gelangen. Mit ihrer Beute im Wert von etwa 6.000 Euro machten sie sich aus dem Staub. Wer hat im angegebenen Zeitraum rund um das Baustellengelände verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 10:43

    POL-LIP: Lügde. In Café eingebrochen und Geld gestohlen.

    Lippe (ots) - In der Brückenstraße brachen bislang Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (14./15.09.2025) in ein Café ein. Sie öffneten gewaltsam eine Tür und entwendeten Bargeld aus den Räumlichkeiten des Cafés. Zeugenhinweise zum Einbruch richten Sie bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:43

    POL-LIP: Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck. Quad gestohlen.

    Lippe (ots) - Unbekannte Diebe haben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (14./15.09.2025) ein Quad (Modell: CFORCE 1000) gestohlen, das auf einem Parkplatz in der Straße "Zur Kammersenne" abgestellt war. Daran befanden sich lippische Kennzeichen. Es hat einen Wert von rund 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl geben können, wenden sich bitte ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:42

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Holzhausen-Externsteine. Einbruch in Kindergarten.

    Lippe (ots) - Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen (14./15.09.2025) sind unbekannte Täter im Golfweg in einen Kindergarten eingebrochen. Sie brachen eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie entwendeten diverse Elektronik-Artikel im Wert von etwa 800 Euro. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren