POL-LIP: Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck. Quad gestohlen.
Lippe (ots)
Unbekannte Diebe haben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (14./15.09.2025) ein Quad (Modell: CFORCE 1000) gestohlen, das auf einem Parkplatz in der Straße "Zur Kammersenne" abgestellt war. Daran befanden sich lippische Kennzeichen. Es hat einen Wert von rund 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
