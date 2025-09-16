POL-LIP: Lügde. In Café eingebrochen und Geld gestohlen.
Lippe (ots)
In der Brückenstraße brachen bislang Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (14./15.09.2025) in ein Café ein. Sie öffneten gewaltsam eine Tür und entwendeten Bargeld aus den Räumlichkeiten des Cafés. Zeugenhinweise zum Einbruch richten Sie bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell