PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. In Café eingebrochen und Geld gestohlen.

Lippe (ots)

In der Brückenstraße brachen bislang Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (14./15.09.2025) in ein Café ein. Sie öffneten gewaltsam eine Tür und entwendeten Bargeld aus den Räumlichkeiten des Cafés. Zeugenhinweise zum Einbruch richten Sie bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 10:43

    POL-LIP: Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck. Quad gestohlen.

    Lippe (ots) - Unbekannte Diebe haben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (14./15.09.2025) ein Quad (Modell: CFORCE 1000) gestohlen, das auf einem Parkplatz in der Straße "Zur Kammersenne" abgestellt war. Daran befanden sich lippische Kennzeichen. Es hat einen Wert von rund 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl geben können, wenden sich bitte ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:42

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Holzhausen-Externsteine. Einbruch in Kindergarten.

    Lippe (ots) - Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen (14./15.09.2025) sind unbekannte Täter im Golfweg in einen Kindergarten eingebrochen. Sie brachen eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie entwendeten diverse Elektronik-Artikel im Wert von etwa 800 Euro. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 15:11

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht.

    Lippe (ots) - Am Freitagmorgen (12.09.2025) gegen 7.30 Uhr kam es im Bereich einer Fußgängerampel an der Lockhauser Straße am Schulzentrum zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Sachlage noch unklar ist und die Polizei Zeugen sucht. Eine 37-Jährige aus Bad Salzuflen war mit ihrem Opel Astra in Richtung "Am Zubringer" unterwegs, als sie eine junge Fußgängerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren