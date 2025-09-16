Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Nach Überholmanöver vom Unfallort geflüchtet - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

In der Straße Echternhagen kam es bereits am 08.09.2025 gegen 11 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 33-Jährige aus Minden war mit ihrem VW Touran in Richtung Hohenhausen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve fuhr ein unbekannter Autofahrer auf ihrer Fahrbahn, da er im Gegenverkehr ein Fahrzeug überholte. Nach bisherigen Erkenntnissen musste die Frau aus Minden ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu verhindern und touchierte dabei die Schutzplanke. Das andere Fahrzeug fuhr nach dem Überholvorgang einfach weiter. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Es soll sich bei dem flüchtigen Wagen um einen kleinen, weißen PKW gehandelt haben. Ob eine Frau oder ein Mann hinter dem Steuer saß, ist nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen: Wer Hinweise zum Unfall sowie dem gesuchten Fahrzeug geben kann, wählt bitte die Rufnummer (05231) 6090.

