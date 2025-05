Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Mandelbachtal (ots)

Am 13.05.2025 kam es gegen 14:30 Uhr unter anderem in der "Erfweilerstraße" in 66399 Mandelbachtal zu einer Straßenverkehrsgefährdung, bei der ein blauer Peugeot 308 mit französischem Kennzeichen auf einen 27-jährigen Mann geradewegs zufuhr. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Die Insassen des PKW boten zuvor Anwohnern Reinigungsarbeiten an ihren Häusern an. Es handelte sich um zwei junge Männer.

Zeugen, die sachdienliche Angaben oder Hinweise zum Hergang oder zum in Rede stehden Pkw machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg unter der Tel. 06841/1060 in Verbindung zu setzen.

