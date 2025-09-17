POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Grundschule.

Lippe (ots) - Von einem Baustellengelände im Bereich Am Bauhof/Isringhausen-Ring wurde am Freitag (12.09.2025) eine Rüttelplatte gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 17 und 20 Uhr. Die Diebe brachen Bauzäune auf, um auf das Gelände der Baustelle zu gelangen. Mit ihrer Beute im Wert von etwa 6.000 Euro machten sie sich aus dem Staub. Wer hat im angegebenen Zeitraum rund um das Baustellengelände verdächtige ...

mehr