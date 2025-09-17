POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Grundschule.
Lippe (ots)
Im Elkenbreder Weg versuchten bislang Unbekannte am Dienstagabend (16.09.2025) zwischen 19 und 23.30 Uhr ein Fenster an der Grundschule aufzuhebeln. Ins Gebäude gelangten sie nicht. Es entstand ein Sachschaden, der auf etwa 500 Euro geschätzt wird. Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell