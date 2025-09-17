Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Jugendlicher auf E-Scooter bei Verkehrsunfall von Auto getroffen.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Lagesche Straße/Nordstraße/Klingenbergstraße ereignete sich am Dienstagmittag (16.09.2025) gegen 13.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 41-Jähriger aus Detmold fuhr auf der Nordstraße und beabsichtigte mit seinem Ford Mondeo nach links auf die Lagesche Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 21-jährigen Autofahrer aus Detmold, der aus der Klingenbergstraße kam und in Richtung Nordstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß der beiden Wagen verlor der 21-Jährige die Kontrolle über seinen Audi A8, der sich drehte und gegen einen jungen E-Scooter-Fahrer schleuderte. Der 14-Jährige aus Lage stand an der Ampel Ecke Nordstraße/Lagesche Straße und erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum. Während die beiden Autofahrer unverletzt blieben, wurde die 20-jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt. Auch eine Ampel und Wahlplakate sind beschädigt worden. Sowohl der Ford also auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf über 30.000 Euro geschätzt. Bis ca. 14.30 Uhr kam es aufgrund der Unfallaufnahme im Kreuzungsbereich zu Verkehrseinschränkungen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell