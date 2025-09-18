Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Störung der Telefonanlage der Polizei behoben.

Lippe (ots)

Die Störung der Telefonanlage der lippischen Polizei im Bereich Detmold, die den Mittwoch (17.09.2025) über andauerte, konnte inzwischen behoben werden (wir berichteten dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6119620). Eine Umleitung sorgte in der Zwischenzeit dafür, dass die externen Anrufe über die Amtsleitung weitergeleitet wurden. Der Notruf 110 war nicht von der Störung betroffen. Seit Donnerstagmorgen (18.09.2025) ist die Amtsleitung nun wieder auf dem üblichen Weg erreichbar.

