Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall mit mehreren Autos.

Lippe (ots)

Am Zubringer ereignete sich am Mittwochnachmittag (17.09.2025) gegen 16.20 Uhr ein Verkehrsunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 22-jähriger Salzufler, der in Richtung Bad Salzuflen fuhr, geriet in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW Transporter in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er zunächst mit dem Skoda Yeti eines 76-Jährigen aus Enger. Eine 49-Jährige aus Bünde - ebenfalls im Gegenverkehr - konnte mit ihrem Cupra Formentor ausweichen, ihr Wagen wurde jedoch durch Trümmerteile beschädigt. Ein ihr folgender Ford Ranger schaffte dies jedoch nicht mehr, so dass der 22-Jährige auch mit dem Wagen des 42-jährigen Detmolders zusammenstieß. Der Ford wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn über den Fahrradweg auf eine Grünfläche geschleudert. Der 22-Jährige sowie der 42-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden in Kliniken gebracht. Der VW, Skoda und Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein hoher Sachschaden, der auf etwa 75.000 Euro geschätzt wurde.

