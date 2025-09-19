POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Versuchter Raub auf Post-Fahrzeug.

Polizei Lippe

In der Straße Kattenbrink versuchten zwei unbekannte Männer am Donnerstagabend (18.09.2025) gegen 18 Uhr ein Post-Fahrzeug zu berauben. Der 44-jährige Postbote leerte gerade einen Briefkasten in der Straße, als neben ihm ein dunkler Mercedes hielt. Der Beifahrer verließ den Wagen maskiert, trat auf den Postboten zu und besprühte ihn mit einem unbekannten Spray.

Anschließend begab er sich zum Post-Fahrzeug, stieg in dieses ein und versuchte es zu entwenden. Es gelang ihm jedoch nicht den Wagen zu starten, da sich der dazugehörige Schlüssel in der Tasche des Postboten befand. Ohne Diebesgut verließ der Unbekannte schließlich das Fahrzeug und flüchtete mit seinem Komplizen im Mercedes, an dem sich gestohlene Kennzeichen befanden. Eine aufmerksame Autofahrerin, die die Tat im Vorbeifahren beobachtete, reagierte schnell und absolut vorbildlich, so dass sie der Polizei anschließend wichtige Hinweise liefern konnte. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb leider erfolglos.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,65 - 1,70 m groß, 25 - 30 Jahre alt, dicke Statur, dunkelgelbe Jacke, schwarze Maske. Der zweite Täter im Fluchtfahrzeug war ebenfalls männlich, 30 - 35 Jahre alt und hatte dunkle Haare.

Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

