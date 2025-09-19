PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Am Montagabend (15.09.2025) gegen 18.30 Uhr ereignete sich in der Straße Haferkamp ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht, da die Sachlage noch unklar ist. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem Renault Megane in Richtung Landertweg, als ihr ein 35-jähriger Fußgänger per Handzeichen signalisierte, dass sie langsamer fahren solle, da in der Straße Kinder spielten. Dabei soll der Mann auch auf das Fahrzeug geschlagen haben. Als er sich im Bereich der Fahrertür befand, soll die Autofahrerin aus bislang unbekannter Ursache ihren Wagen beschleunigt und den 35-Jährigen mitgezogen haben, der sich zunächst am Dachträger festhielt und schließlich stürzte. Er wurde leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben und Hinweise zum Unfallhergang geben können: Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

