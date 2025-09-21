PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Versuchter Einbruch in Garage

Lippe (ots)

In der Leibnizstraße versuchten drei vermummte Personen mittels einer Brechstange in eine Seiteneingangstür zu einer Garage in die Selbig zu gelangen. Nach ca. drei Minuten haben sie allerdings von ihrer Tat abgesehen und verschwanden vom Grundstück. Die versuchte Tat wurde durch eine montierte Videokamera aufgezeichnet. Hinweise zu dem versuchten Einbruch oder verdächtigen Feststellungen im näheren Umfeld nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 08:16

    POL-LIP: Detmold. Einbruch in Wohnhaus

    Lippe (ots) - In der Nacht vom 18.09.2025 bis 19.09.2025 musste ein Wohnungsbesitzer aus der Fritz-Reuter-Straße feststellen, dass sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Balkontür Zugang zu seiner Wohnung verschafft haben. Entwendet wurden diverse Gegenstände, sowie Bargeld. Hinweise oder verdächtigen Feststellungen zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 14:16

    POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht.

    Lippe (ots) - Am Montagabend (15.09.2025) gegen 18.30 Uhr ereignete sich in der Straße Haferkamp ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht, da die Sachlage noch unklar ist. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem Renault Megane in Richtung Landertweg, als ihr ein 35-jähriger Fußgänger per Handzeichen signalisierte, dass sie langsamer fahren solle, da in der Straße Kinder spielten. ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:52

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Versuchter Raub auf Post-Fahrzeug.

    Lippe (ots) - In der Straße Kattenbrink versuchten zwei unbekannte Männer am Donnerstagabend (18.09.2025) gegen 18 Uhr ein Post-Fahrzeug zu berauben. Der 44-jährige Postbote leerte gerade einen Briefkasten in der Straße, als neben ihm ein dunkler Mercedes hielt. Der Beifahrer verließ den Wagen maskiert, trat auf den Postboten zu und besprühte ihn mit einem unbekannten Spray. Anschließend begab er sich zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren